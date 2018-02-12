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| | В сети появились шпионские фото салона нового KIA Ceed 2018

В сети появились шпионские фото салона нового KIA Ceed 2018

Сегодня, 12:15

Накануне на страницах зарубежного издания Carscoops появились снимки салона хэтчбека KIA Ceed свежей генерации, которые удалось сделать фотошпионам. Отметим, что со сменой поколений у модели поменяется название на Ceed вместо cee’d.

В сети появились шпионские фото салона нового KIA Ceed 2018

 

Судя по шпионским фото, дизайнеры южнокорейской компании решили существенно доработать не только экстерьер, но и интерьер грядущего хэтчбека. Отдельного упоминания заслуживают модифицированный руль, обновлённая приборная панель, иная центральная консоль, видоизменённый блок управления климат-контролем и другой дисплей мультимедийной системы.

 

Также в ходе недавнего интервью для иностранных СМИ представители бренда KIA сообщили о планах использовать более качественные материалы отделки салона для нового Ceed. Пересмотренное название модели представляет собой аббревиатуру от Community of Europe, with European Design, что в переводе означает «Для европейского сообщества с европейским дизайном».

В сети появились шпионские фото салона нового KIA Ceed 2018

 

В сети появились шпионские фото салона нового KIA Ceed 2018

 

В сети также недавно публиковались рендеры новинки, выполненные независимыми дизайнерами. Стоит напомнить, что официальная премьера следующего поколения KIA Ceed должна состояться в рамках Женевской автовыставки, которая стартует уже в марте нынешнего года.

 


Яна Васильева
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