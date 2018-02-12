В сети появились шпионские фото салона нового KIA Ceed 2018

Накануне на страницах зарубежного издания Carscoops появились снимки салона хэтчбека KIA Ceed свежей генерации, которые удалось сделать фотошпионам. Отметим, что со сменой поколений у модели поменяется название на Ceed вместо cee’d.

Судя по шпионским фото, дизайнеры южнокорейской компании решили существенно доработать не только экстерьер, но и интерьер грядущего хэтчбека. Отдельного упоминания заслуживают модифицированный руль, обновлённая приборная панель, иная центральная консоль, видоизменённый блок управления климат-контролем и другой дисплей мультимедийной системы.

Также в ходе недавнего интервью для иностранных СМИ представители бренда KIA сообщили о планах использовать более качественные материалы отделки салона для нового Ceed. Пересмотренное название модели представляет собой аббревиатуру от Community of Europe, with European Design, что в переводе означает «Для европейского сообщества с европейским дизайном».

В сети также недавно публиковались рендеры новинки, выполненные независимыми дизайнерами. Стоит напомнить, что официальная премьера следующего поколения KIA Ceed должна состояться в рамках Женевской автовыставки, которая стартует уже в марте нынешнего года.

Яна Васильева