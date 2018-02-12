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| | На тест-драйв выкатили новый Jaguar F-Type 400

На тест-драйв выкатили новый Jaguar F-Type 400

Сегодня, 05:00
Эксперты вывели на тест-драйв Jaguar F-Type 400 2018 модельного года. Как сообщают аналитики, инженеры премиального бренда произвели улучшение и обновление автомобиля нового поколения, благодаря которым машина должна стать лидером своего класса.

На тест-драйв выкатили новый Jaguar F-Type 400

 

Новый Jaguar F-Type 400 выйдет сразу в нескольких вариантах исполнения. Автомобиль предлагается в кузовах кабриолет и купе, оснащенных полно- и заднеприводным механизмами. Под капот новинка получила 6-цилиндровый мотор объемом 3,0 литра с производительностью 400 лошадиных сил и крутящим моментом в 339 Нм. Он работает в тандеме с 8-скоростной АКПП.

Новый Jaguar F-Type 400 получит 20-дюймовые колесные диски, роскошный интерьер, выполненный в черно-желтых цветах, руль с подогревом, кожаные кресла, 8-дюймовый тачскрин с навигационным комплексом и стеклоочистители ветрового стекла, которые реагируют на дождь. Представленный автомобиль считается наиболее производительным в своем модельном ряду. До первой «сотни» авто берет разгон за 4,3 секунды, а задняя видимость машины ограничена.
Дмитрий Павличко
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