В Китае готовят к выпуску соперника Toyota Camry

Китайская машиностроительная компания Lifan готовит к выпуску свой новый седан Lifan 820, который поборется за клиентов с японским бизнес-седаном Toyota Camry. В сеть уже утекли шпионские фотоснимки новинки.

Дмитрий Павличко

Обновленный автомобиль снабдили новым агрегатом, несущественными дополнениями в интерьере и обширным функциональным списком. Размеры Lifan 820 достигают 4865X1835X1480 мм, а величина колесной базы равна 2 775 миллиметров. Под капот новый седан получит 1,5-литровый турбомотор с производительностью 141 лошадиная сила. Он функционирует в тандеме с 5-скоростной МКПП и 8-сдиапазонной АКПП.В салоне стоит выделить прогрессивный мультимедийный центр с сервисом, поддерживающим интеграцию с мобильными устройствами и оптимизацией кнопок управления ассистентами в машине. В России седан известен как Lifan Murman и оснащается 1,8 и 2,4-литровыми двигателями с отдачей 121 и 160 л.с с МКПП и 6-ступенчатым «автоматом» с передним приводом. За него придется отдать от 989 000 рублей.