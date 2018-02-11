Новый суперкар Ford GT приехал в Европы

Первый экземпляр американского суперкара Ford GT привезли частично парализованному датскому гонщику Джейсону Уатту. Видео, где заснята церемония вручения автомобиля, обнародовали на популярном видеохостинге YouTube.

Дмитрий Павличко

Как сообщают в СМИ, с момента старта предзаказов на Ford GT, автолюбители Европы заказали 6 500 единиц. Первым же владельцем стал скандинавский житель Джейсон Уоттс. После того, как он попал в 1999 в ДТП на мотоцикле, пилот оказался парализованным. Раньше он передвигался на спорткаре Ford GT 2005 года выпуска, адаптированный под специфику человека с ограниченными возможностями.Новинка тоже перетерпит изменения. На верху расположат багажник для инвалидной коляски. По словам Уоттса, его суперкар станет наиболее скоростным в мире авто, которое приспособлено для инвалидов. Под капотом суперкара разместился 6-цилиндровый турбированный двигатель объемом 3,5 литра с производительностью 647 лошадиных сил. В действие он приводится АКПП с двойным сцеплением.