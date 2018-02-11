Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Мнения

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Влюбилась или пиариться?

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

От Редактора

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Где же всё таки живут пришельцы?

Сюжеты :

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии" Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек Украинцы признаны вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши Ольга Бузова украла образы у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны
| | Новый суперкар Ford GT приехал в Европы

Новый суперкар Ford GT приехал в Европы

Вчера, 19:36
Первый экземпляр американского суперкара Ford GT привезли частично парализованному датскому гонщику Джейсону Уатту. Видео, где заснята церемония вручения автомобиля, обнародовали на популярном видеохостинге YouTube.

Новый суперкар Ford GT приехал в Европы

 

Как сообщают в СМИ, с момента старта предзаказов на Ford GT, автолюбители Европы заказали 6 500 единиц. Первым же владельцем стал скандинавский житель Джейсон Уоттс. После того, как он попал в 1999 в ДТП на мотоцикле, пилот оказался парализованным. Раньше он передвигался на спорткаре Ford GT 2005 года выпуска, адаптированный под специфику человека с ограниченными возможностями.

Новинка тоже перетерпит изменения. На верху расположат багажник для инвалидной коляски. По словам Уоттса, его суперкар станет наиболее скоростным в мире авто, которое приспособлено для инвалидов. Под капотом суперкара разместился 6-цилиндровый турбированный двигатель объемом 3,5 литра с производительностью 647 лошадиных сил. В действие он приводится АКПП с двойным сцеплением.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Суперкар Ford GT превратили в экстремальный болид для DTM
Суперкар Ford GT превратили в экстремальный болид для DTM

На страницах американского автомобильного издания motor1 появились свежие рендерные изображения нового суперкара Ford GT, который адаптировали для гонок в

Возрожденный суперкар Ford GT 2017 выпустят тиражом в 200 экземпляров
Возрожденный суперкар Ford GT 2017 выпустят тиражом в 200 экземпляров

Переживающий второе рождение суперкар Ford GT, но в модели 2017 года планируется выпустить тиражом всего в 200 экземпляров. Об этом пишет британское

Суперкар Ford GT вскоре восстанет из пепла
Суперкар Ford GT вскоре восстанет из пепла

Менеджеры автомобильной компании Ford приняли решение возродить производство суперкара Ford GT, утратившего популярность 3 года назад. Как предполагают

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости