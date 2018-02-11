Суперкар Ferrari 812 Superfast подвергся тюнингу

Инженеры тюнинговой компании Wheelsandmore подвергли переработке итальянское купе Ferrari 812 Superfast. После проведения тюнинга представленный спорткар получил в подкапотное пространство 6,5-литровый атмосферный агрегат V12 с увеличенной производительностью.

Дмитрий Павличко

Согласно информации, распространенной обозревателями профильных СМИ, основным дополнением в купе стал современный выхлопной механизм, имеющий регулируемый клапан. Кроме того в список оснащения попали иные трубы и другие изменения.Благодаря указанным доработкам мощность двигателя купе Ferrari 812 Superfast достигло 820 лошадиных сил. Помимо того, конструкторы тюнинг-ателье повысили крутящий момент машины, составивший 733 Нм. Динамические параметры итальянского суперкара, прошедшего процедуру тюнинга, пока держатся в секрете.