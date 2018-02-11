Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Мнения

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Влюбилась или пиариться?

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

От Редактора

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Где же всё таки живут пришельцы?

Сюжеты :

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии" Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек Украинцы признаны вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши Ольга Бузова украла образы у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны
| | Суперкар Ferrari 812 Superfast подвергся тюнингу

Суперкар Ferrari 812 Superfast подвергся тюнингу

Вчера, 19:00
Инженеры тюнинговой компании Wheelsandmore подвергли переработке итальянское купе Ferrari 812 Superfast. После проведения тюнинга представленный спорткар получил в подкапотное пространство 6,5-литровый атмосферный агрегат V12 с увеличенной производительностью.

Суперкар Ferrari 812 Superfast подвергся тюнингу

 

Согласно информации, распространенной обозревателями профильных СМИ, основным дополнением в купе стал современный выхлопной механизм, имеющий регулируемый клапан. Кроме того в список оснащения попали иные трубы и другие изменения.

Благодаря указанным доработкам мощность двигателя купе Ferrari 812 Superfast достигло 820 лошадиных сил. Помимо того, конструкторы тюнинг-ателье повысили крутящий момент машины, составивший 733 Нм. Динамические параметры итальянского суперкара, прошедшего процедуру тюнинга, пока держатся в секрете.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Ferrari 812 Superfast 2017 года оснастили уникальным мотором V12
Ferrari 812 Superfast 2017 года оснастили уникальным мотором V12

Новый Ferrari 812 Superfast 2017 модельного года оснастят 6,5-литровым мотором V12. Эксперты уверены, что с таким двигателем владельцы новинки смогут в полной

Ferrari 812 Superfast без мотора и салона выставят на аукцион
Ferrari 812 Superfast без мотора и салона выставят на аукцион

Множество невероятных машин появятся на специальном аукционе RM Sotheby's в следующем месяце. В том числе будет продаваться не настоящая Ferrari 812 Superfast,

Мотор суперкара Ferrari 812 Superfast генерирует 789 лошадиных сил
Мотор суперкара Ferrari 812 Superfast генерирует 789 лошадиных сил

Мировые продажи 789-сильного спорткара Ferrari 812 Superfast начнутся весной 2018 года. Мощность двигателя высокопроизводительной итальянской новинки поразила

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости