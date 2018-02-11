Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Мнения

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Влюбилась или пиариться?

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

От Редактора

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Где же всё таки живут пришельцы?

Сюжеты :

Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек Украинцы признаны вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши Ольга Бузова украла образы у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку ВМС США получили мощное оружие против российских подлодок Иван Ургант поздравил Александра Розенбаума с внеочередным Днём рождения Ксения Собчак намекает на свою вторую беременность
| | Названы наиболее бюджетные иномарки в РФ

Названы наиболее бюджетные иномарки в РФ

Сегодня, 14:14
Февраль 2018 года является более тихим месяцем в сравнении с январем, когда большинство автомобилестроителей поменяли ценники на свои авто. Эксперты отечественных профильных изданий разработали февральский рейтинг наиболее бюджетных иномарок, представленных в РФ.

Названы наиболее бюджетные иномарки в РФ

 

Возглавляет рейтинг узбекский небольшой хэтчбэк Ravon R2, за который российские автомобилисты выложат от 439 000 рублей. Под капот машина получила 85-сильный 1,25-литровый бензиновый агрегат, функционирующий в тандеме с автоматической КПП..

Далее в перечне специалисты расположили японский седан Datsun on-DO, который обойдется россиянам от 444 000 рублей за базовый вариант исполнения, выпущенный в 2017 году. За версию авто, выход которой датируется 2018 годом придется выложить от 451 000 рублей.

Первую тройку самых дешевых иномарок в России закрывает Ravon Nexia, который стоит от 449 000 рублей. В ТОП-5 значатся поднебесный седан Brilliance H230 в модификации Comfort с ценой от 459 900 рублей и еще один «китаец» FAW Oley, предлагаемый за 491 000 рублей.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Эксперты составили ТОП-10 наиболее дешевых авто с АКПП в России
Эксперты составили ТОП-10 наиболее дешевых авто с АКПП в России

Обозреватели одного из российских специализированных порталов решили установить наиболее бюджетные автомобили, оснащенные автоматическими трансмиссиями. В

Эксперты назвали ТОП-5 наиболее дешевых иномарок в России в сентябре
Эксперты назвали ТОП-5 наиболее дешевых иномарок в России в сентябре

Аналитики составили ТОП-5 наиболее бюджетных иномарок на российском авторынке. За основу были взяты цены на начало сентября текущего года.

Эксперты составили ТОП самых бюджетных иномарок в РФ
Эксперты составили ТОП самых бюджетных иномарок в РФ

Аналитики разработали рейтинг наиболее бюджетных иномарок, которые представлены на отечественном авторынке. ТОП составлен на основании исследования цен

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости