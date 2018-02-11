Названы наиболее бюджетные иномарки в РФ

Февраль 2018 года является более тихим месяцем в сравнении с январем, когда большинство автомобилестроителей поменяли ценники на свои авто. Эксперты отечественных профильных изданий разработали февральский рейтинг наиболее бюджетных иномарок, представленных в РФ.

Дмитрий Павличко

Возглавляет рейтинг узбекский небольшой хэтчбэк Ravon R2, за который российские автомобилисты выложат от 439 000 рублей. Под капот машина получила 85-сильный 1,25-литровый бензиновый агрегат, функционирующий в тандеме с автоматической КПП..Далее в перечне специалисты расположили японский седан Datsun on-DO, который обойдется россиянам от 444 000 рублей за базовый вариант исполнения, выпущенный в 2017 году. За версию авто, выход которой датируется 2018 годом придется выложить от 451 000 рублей.Первую тройку самых дешевых иномарок в России закрывает Ravon Nexia, который стоит от 449 000 рублей. В ТОП-5 значатся поднебесный седан Brilliance H230 в модификации Comfort с ценой от 459 900 рублей и еще один «китаец» FAW Oley, предлагаемый за 491 000 рублей.