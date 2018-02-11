В Женеве презентуют новый седан Peugeot 508

В марте 2018 года в Женеве откроется автосалон на котором презентуют новый Peugeot 508 в кузове седан. Новинку построили на кроссоверной архитектуре.

Этой информацией поделились обозреватели специализированного портала Automotive News, ссылаясь на пресс-центр PSA Group. Согласно обнародованным данным, авто разработают на базе популярной кроссоверной платформе EMP2, а внешнее оформление выполнено в духе прототипов Excalt и Instinct. Салон новинки славится своей оригинальностью и получит мультимедийный центр i-Cockpit, позаимствованный от Peugeot 5008 и Peugeot 3008. Интерьер исполнен из высококачественных материалов.

Дмитрий Павличко

Под капот французская новинка получит 1,2-литровый бензиновый атмосферный агрегат. Кроме того предусматриваются 1,6 и 2-литровые турбодизели, а также не исключается внедрение гибридных установок.