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| | Mercedes-AMG GT Coupe представят на Женевском мотор-шоу

Mercedes-AMG GT Coupe представят на Женевском мотор-шоу

Сегодня, 15:59
Немецкий купеообразный седан Mercedes-AMG GT Coupe презентуют на Женевском автосалоне, которое откроет свои двери в марте 2018 года. Об этом сообщает пресс-центр Mercedes-Benz.

Mercedes-AMG GT Coupe представят на Женевском мотор-шоу

 

Накануне презентации новинки, представители Mercedes-Benz рассекретили ряд подробностей о новой модели, которой станет мощный автомобиль в кузове седан, которому дали название Mercedes-AMG GT Coupe. В интернет выложили первые фото автомобиля, засвеченного в плотной камуфляжной пленке.

Mercedes-AMG GT Coupe представят на Женевском мотор-шоу

 

Mercedes-AMG GT Coupe представят на Женевском мотор-шоу

 

При рассмотрении обнародованных в интернете фото становится понятно, что новый Mercedes-AMG GT Coupe снабдили обширной радиаторной решеткой радиатора, а верх авто теперь плавно спускается к багажному отсеку. В моторном отсеке новой модели разместится 8-цилиндровый бензиновый турбированный агрегат объемом 4,0 литра и ряд гибридных агрегатов EQ Power. Они будут работать с АКПП и полноприводным механизмом.
Дмитрий Павличко
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