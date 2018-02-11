В сеть утекли фотографии нового седана Infiniti Q50

В интернет попали первые тизерные изображения нового японского премиального седана Infiniti Q50. При разработке тизера независимые дизайнеры черпали вдохновение из прототипа Infinity Q Inspiration, презентованного на Детройтском автосалоне.

В соответствии с информацией, распространенной специализированными порталами, внешность японской новинки стала еще более агрессивной и стильной. При рассмотрении выложенных в сети фотоснимков становится понятно, что новый седан снабдят огромной радиаторной решеткой, узкими фарами головного света и бампер с широкими воздухозаборниками.

Дмитрий Павличко

Как сообщают инсайдеры, под капот Infinity Q50 получит двигатель VC-T от Honda объемом 2,0 литра, имеющий изменяемый механизм сжатия. Благодаря этому агрегат может функционировать при любой нагрузке, сохранив уровень экономичности горючего. По мнению специалистов, у новинки останется еще и прежняя битурбированная 3-литровая установка. Агрегаты работают в тандеме с бесступенчатым вариатором X-Tronic CVT.Данных о дате выпуска новинки пока нет. Также тайной остается и цены на новый Infiniti Q50.