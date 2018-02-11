Раскрыты подробности об электрическом хэтчбэке Volkswagen I.D.

10 февраля 2018 года зарубежные специализированные СМИ обнародовали данные о немецком полностью электрическом хэтчбэке Volkswagen I.D. Массовое производство электрокара начнется в ноябре 2019 года, а выпускаться он будет на предприятии в Цвиккау.

Дмитрий Павличко

Согласно сообщению пресс-центра Volkswagen, поставки первых электромобилей стартуют в 2020 году. Подчеркивается, что 5-дверный 5-местный электрохэтчбэк станет самым первым электрокаром линейки Volkswagen I.D. Инженеры бренда сообщают, что все электромобили построят на платформе MEB, разработанной для будущих «зеленых» моделей концерна.Немецкий электрический хэтчбэк Volkswagen I.D. оснастят аккумулятором, благодаря которому дальность хода машины составит 600 км. До 80% батарея заряжается за 30 минут, а на задней оси авто расположился электродвигатель с отдачей 167 л.с. До первой «сотни» электрокар разгоняется за 8,0 секунд. Каждый год Volkswagen намерен продавать по 100 000 таких авто.