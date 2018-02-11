Раскрыты подробности об электрическом хэтчбэке Volkswagen I.D.

Согласно сообщению пресс-центра Volkswagen, поставки первых электромобилей стартуют в 2020 году. Подчеркивается, что 5-дверный 5-местный электрохэтчбэк станет самым первым электрокаром линейки Volkswagen I.D. Инженеры бренда сообщают, что все электромобили построят на платформе MEB, разработанной для будущих «зеленых» моделей концерна.
Немецкий электрический хэтчбэк Volkswagen I.D. оснастят аккумулятором, благодаря которому дальность хода машины составит 600 км. До 80% батарея заряжается за 30 минут, а на задней оси авто расположился электродвигатель с отдачей 167 л.с. До первой «сотни» электрокар разгоняется за 8,0 секунд. Каждый год Volkswagen намерен продавать по 100 000 таких авто.