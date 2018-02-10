Volkswagen обменял 150 000 старых дизельных авто на новые

Фред Каплер, глава отдела продаж Volkswagen, сообщил, что большое количество немецких автолюбителей решили использовать бонусную программу и обменять старые авто на новые. В итоге их было больше, чем рассчитывали эксперты. Теперь действие акции решили продлить до 31 марта текущего года.
В прошедшем времени стоит выделить ряд громких скандалов, в центре которых оказался Volkswagen. В 2015 году в ходе расследования установили, что машины концерна получили ПО, занижающее показатели вредных выбросов. Благодаря махинациям это выглядело так, что авто полностью соответствовали стандартам.
Для решения этой проблемы в Берлине созвали дизельный саммит и туда прибыло множество немецких автопроизводителей, которые решили с властями устранить последствия скандала. Именно на съезде решили выплачивать клиентам премию при обмене старого дизельного авто на новый автомобиль с таким же мотором. В системе субсидий участвует и государство, а целью такой схемы выступает полный отказ от устаревших дизельных установок.