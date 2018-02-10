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| | Volkswagen обменял 150 000 старых дизельных авто на новые

Volkswagen обменял 150 000 старых дизельных авто на новые

Вчера, 19:20
Немецкий автоконцерн Volkswagen за последние полгода перестал использовать 150 000 старых дизельных авто. Это удалось осуществить, запустив программу субсидий по обмену старого автомобиля на более экологичный.

 

Volkswagen обменял 150 000 старых дизельных авто на новые

 

Фред Каплер, глава отдела продаж Volkswagen, сообщил, что большое количество немецких автолюбителей решили использовать бонусную программу и обменять старые авто на новые. В итоге их было больше, чем рассчитывали эксперты. Теперь действие акции решили продлить до 31 марта текущего года.

В прошедшем времени стоит выделить ряд громких скандалов, в центре которых оказался Volkswagen. В 2015 году в ходе расследования установили, что машины концерна получили ПО, занижающее показатели вредных выбросов. Благодаря махинациям это выглядело так, что авто полностью соответствовали стандартам.

Для решения этой проблемы в Берлине созвали дизельный саммит и туда прибыло множество немецких автопроизводителей, которые решили с властями устранить последствия скандала. Именно на съезде решили выплачивать клиентам премию при обмене старого дизельного авто на новый автомобиль с таким же мотором. В системе субсидий участвует и государство, а целью такой схемы выступает полный отказ от устаревших дизельных установок.
Дмитрий Павличко
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