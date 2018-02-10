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| | BMW объявил рекламную войну Audi

BMW объявил рекламную войну Audi

Вчера, 22:00
В Тунисе между двумя премиальными немецкими автобрендами началась рекламная война. Дилер баварской марки BMW разместил провокационный билборд напротив здания автоцентра, торгующего машинами Audi, Porsche, SEAT, Skoda и Volkswagen.

BMW объявил рекламную войну Audi

 

В соответствии со сведениями, полученными от обозревателей местного издания Tuniscope, напротив мультибрендового автосалона Ennaki Automobiles, специализирующегося на продаже машин от Audi, Porsche, SEAT, Skoda и Volkswagen, по заказу дилерского центра BMW Jemaa Motors появился необычный билборд. На черном щите фигурируют горящие фонари автомобиля с начертанной надписью: «Никогда не поздно передумать».

BMW объявил рекламную войну Audi

 

В маркетинговом подразделении Ennaki Automobiles ответили на эти действия. Рядом установили вывеску, которая гласила: «Мы никогда не изменяем бренду, который выигрывает». Также на табличке стоит выделить символику Audi, по бокам которой разместились латинские буквы L, образовав слово LOOOL, что расшифровывается как громкий смех. Ответная реакция от автоцентра BMW не должна заставить себя долго ждать, информируют СМИ.
Дмитрий Павличко
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