В Ferrari осуществили первый запуск двигателя 2018 года

Инженеры итальянского производителя суперкаров Ferrari на своей базе в Маранелло осуществили первый пуск нового мотора, выпущенного в 2018 году. Такие агрегаты получат машины из Scuderia и Sauber.





Дмитрий Павличко

В соответствии с информацией, распространенной местными специализированными изданиями, на стенде запустился двигатель, который проработал определенное время без проблем. За процессом функционирования установки наблюдали конструкторы и технический персонал Ferrari. Гонщики на тот момент не присутствовали, так как у них появились другие дела.Представители пресс-центра Ferrari обнародовали сведения о пуске мотора, опубликовав небольшой ролик в собственных аккаунтах в социальных сетях. Первый тест-драйв болидов команд Scuderia, Sauber и Haas с новыми двигателями пройдет 26 февраля нынешнего года в испанском городе Барселона.