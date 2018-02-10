В Ferrari осуществили первый запуск двигателя 2018 года

В соответствии с информацией, распространенной местными специализированными изданиями, на стенде запустился двигатель, который проработал определенное время без проблем. За процессом функционирования установки наблюдали конструкторы и технический персонал Ferrari. Гонщики на тот момент не присутствовали, так как у них появились другие дела.
Представители пресс-центра Ferrari обнародовали сведения о пуске мотора, опубликовав небольшой ролик в собственных аккаунтах в социальных сетях. Первый тест-драйв болидов команд Scuderia, Sauber и Haas с новыми двигателями пройдет 26 февраля нынешнего года в испанском городе Барселона.