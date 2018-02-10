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| | Уникальный желтый "Запорожец" из Владикавказа отправится покорять Европу

Уникальный желтый "Запорожец" из Владикавказа отправится покорять Европу

Сегодня, 13:26
Дизайнер из Владикавказа Сергей Мусаилов построил уникальный желтый «Запорожец», полюбившийся автомобилистам Северного Кавказа и РФ. Теперь ретромобиль должен поехать в Европу для ее покорения.

 

Уникальный желтый "Запорожец" из Владикавказа отправится покорять Европу

 

Старый, покрытый ржавчиной «Запорожец» североосетинский художник купил 7 лет назад. Тогда же Мусаилов решил оживить неработающий автомобиль. Через время авто получило новый оттенок и наполнение. В моторном отсеке «Запорожца» разместили мангал, шампура и коньяк.

Уникальный желтый "Запорожец" из Владикавказа отправится покорять Европу

 

Желтый «Запорожец» неоднократно участвовал и побеждал в самых разных автомобильных конкурсах и турнирах по тюнингу. Недавно Мусаилова пригласили на состязания, которые должны пройти на территории Австрии. Но для этого авто нужно отвести в Зальцбург, для чего нужно вложить приличные денежные средства. В настоящее время автомобильный дизайнер занимается поиском спонсоров, которые бы оплатили его поездку на европейское мероприятие.
Дмитрий Павличко
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