Уникальный желтый "Запорожец" из Владикавказа отправится покорять Европу

Дизайнер из Владикавказа Сергей Мусаилов построил уникальный желтый «Запорожец», полюбившийся автомобилистам Северного Кавказа и РФ. Теперь ретромобиль должен поехать в Европу для ее покорения.

Старый, покрытый ржавчиной «Запорожец» североосетинский художник купил 7 лет назад. Тогда же Мусаилов решил оживить неработающий автомобиль. Через время авто получило новый оттенок и наполнение. В моторном отсеке «Запорожца» разместили мангал, шампура и коньяк.

Дмитрий Павличко

Желтый «Запорожец» неоднократно участвовал и побеждал в самых разных автомобильных конкурсах и турнирах по тюнингу. Недавно Мусаилова пригласили на состязания, которые должны пройти на территории Австрии. Но для этого авто нужно отвести в Зальцбург, для чего нужно вложить приличные денежные средства. В настоящее время автомобильный дизайнер занимается поиском спонсоров, которые бы оплатили его поездку на европейское мероприятие.