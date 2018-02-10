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| | Toyota RAV4 обогнал Honda CR-V в мировом рейтинге кроссоверов

Toyota RAV4 обогнал Honda CR-V в мировом рейтинге кроссоверов

Сегодня, 15:49
Согласно данным аналитического агентства focus2move, в 2017 году по итогам продаж на мировом рынке кроссовер Toyota RAV4 смог обогнать бывшего лидера – Honda CR-V. Отмечается, что владельцами кроссовера Toyota RAV4 в отчётный период стали 800 600 мировых автолюбителей, что на 10,1% больше, чем в 2016 году. 

 

Toyota RAV4 обогнал Honda CR-V в мировом рейтинге кроссоверов

 

Стоит напомнить, что Toyota RAV4 несколько лет к ряду лидировал в мировом рейтинге продаж кроссоверов, но в 2015 и 2016 годах в лидеры вырвался Honda CR-V. В 2017 году Honda CR-V реализовался 718 000 раз, что свидетельствует о росте спроса в годовом сравнении на 0,8%. На третьем месте рейтинга самых популярных SUV расположился немецкий Volkswagen Tiguan, который также реализовался тиражом в 718 000 единиц при внушительном росте спроса на 37,5%.

Не смог попасть в «пятерку» лидеров корейский кроссовер Hyundai Tucson с результатом в 619 000 единиц и падением продаж на 4%. На пятом месте расположился китайский Haval H6 от Great Wall, который в 2017 году нашёл своих владельцев 506 000 раз (-12,7%). Также лидерами стали такие модели как Nissan Qashqai (498 000 ед., +10,3%), Nissan X-Trail (449 000 ед., +20,3%) и KIA Sportage (425 000 ед., +15,9%).

В минувшем году мировые продажи внедорожников и кроссоверов составили порядка 30 000 000 единиц, что свидетельствует о росте популярности сегмента на 11,3% в сравнении с результатами 2016 года.
Васисуалий Мурчалов
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