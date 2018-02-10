Индийские инженеры DC Design выкатили 320-сильный спорткар

Индийская машиностроительная компания DC Design создала свою вторую модель DC TCA. При ее постройке инженеры вдохновлялись оформлением европейских моделей Pagani Zonda и Ferrari LaFerrari.

Следует напомнить, что компания DC Design несколько лет назад представила спортивную машину DC Avanti, а новый DC TCA построили на той же архитектуре. Наряду с этим платформа получила несколько версий, благодаря чему уменьшился вес конструкции.

Новый DC TCA снабдили агрессивными широкими фарами и передним обширным воздухозаборником. Капот спорткара получил два широких воздухоотвода. В целом дизайн кузова DC TCA подобен Pagani Zonda и Ferrari LaFerrari. В моторном отсеке нового DC TCA разместился атмосферный 6-цилиндровый двигатель с объемом 3,8 литра и отдачей 320 «лошадок». Он функционирует в паре с 6-скоростной АКПП.

Дмитрий Павличко

Из каких материалов исполнена машина, пока держится в секрете, но отмечается, что в кузове присутствуют титан, карбон и алюминий. Новый автомобиль берет разгон до первой «сотни» за 4,5 секунды при предельной скорости в 200 км/ч.