Составлен ТОП-3 классических немецких седанов за 250 000 рублей

Обозреватели специализированных порталов провели исследование и разработали рейтинг классических немецких автомобилей. В список вошли немецкие седаны стоимостью до 250 000 рублей.

Дмитрий Павличко

Согласно информации, распространенной журналистами российских изданий, на первом месте числится премиальный седан Mercedes-Benz W124. Заплатив 250 000 рублей, автолюбитель сможет получить авто, выпущенное в 1992-1995 годы. При покупке такой машины следует обратить внимание на мотор. Стоит отметить, что лучше брать авто с двигателями M111 и M104. Они пока не выработали свой ресурс и для них еще продаются детали.Второе место досталось баварскому BMW 5 E34. За 250 000 рублей можно купить авто 1992-1994 года. Среди них лучше приобретать машины с бензиновыми агрегатами E34, что является наиболее оптимальным вариантом. Но лучше купить седан с 3,0- или 3,4-литровым двигателем M30. У него достаточно хороший ресурс и он обеспечивает нормальное передвижение авто.ТОП-3 закрывает Audi A6 (c4). За те же 250 000 рублей можно приобрести автомобили 1994-1997 годов. Лучшими моторами для этого седана стоит считать 2,6- и 2,8-литровые V6 ABC и AAH. Кроме них стоит отметить еще и 2- и 2,3-литровые рядные двигатели, но в них нужно акцентировать внимание на работу системы питания.