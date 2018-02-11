Volkswagen Polo стал самым продаваемым европейским авто в РФ

Штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ» разработали рейтинг наиболее продаваемых в РФ машин европейских марок за 2017 год. Стоит отметить, что объем продаж иномарок достиг 403 200 экземпляров, что на 11,7% выше показателей годичной давности.





Дмитрий Павличко

Первенство на отечественном рынке завоевал немецкий седан Volkswagen Polo, который разошелся тиражом в 48 595 единиц (+1,9%). Второе место досталось Renault Duster (43 828 штук, -0,4%). ТОП-3 закрывает кроссовер Renault Kaptur (30 996 шт., спрос вырос в 2,2 раза).В ТОП попали седан Renault Logan (30 640 ед., +3,6%) и хэтчбэк Renault Sandero (30 210 ед., +5,8%). В первой десятке самых популярных авто в РФ числятся чешский Skoda Rapid (29 445 шт., +13,6%), немецкий Volkswagen Tiguan (27 666 ед., вырос в 2,6 раз), Skoda Octavia (22 648 шт., +4,1%), BMW X5 (6 720 ед., +29,2%) и Mercedes-Benz GLC (6 650 шт., +26,8%).