DK Racing назвала цены на первый российский гоночный кит-кар Shortcut

Компания DK Racing озвучила стоимость первого в РФ гоночного кит-кара Shortcut. Автомобиль, который владелец будет собирать самостоятельно, обойдётся в 950 000 рублей.

Покупателям предоставят выбор между тремя комплектами. В базовый по цене в 290 000 рублей войдёт окрашенная рама с каркасом безопасности, педальным узлом, элементами подвески, рулевым управлением и корпусом моста в сборе. При этом в наборе не предусмотрены кузовные панели, поскольку он предназначен для тех, кто хочет собрать автомобиль с уникальным дизайном.

Второй комплект стоимостью в 600 000 рублей дополнили кузовные элементы из пластика, алюминиевые панели пола, тормозная система, кованые диски, покрышки полуслик, система пожаротушения и элементы интерьера. В третий набор (950 000 р.) включены фирменные кузовные панели, двигатель и коробка передач.

К каждому из комплектов приложена инструкция в видеоформате. При необходимости заказчик может проконсультироваться по телефону со специалистами DK Racing или попросить их приехать, чтобы ускорить сборку.

Заднеприводный Shortcut предлагается с мотором, созданным на основе агрегата от LADA Granta Sport. На 98-м бензине он способен развивать 184 лошадиные силы, а на 102-м – 194 «лошадки». В тандеме с двигателем работает 5-диапазонная «механика».

Яна Васильева