Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Мнения

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

SpaceX уже не догнать?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

В СБУ прокомментировали информацию о задержании Саакашвили Спецназ, прибывший для задержания Саакшвили, не пустили в отель 28-летняя беременная супруга Дмитрия Диброва показала большую грудь Экс-министр обороны Украины объяснил, из-за чего страна не вступила в НАТО Ученые предложили делить коров на оптимистов и пессимистов Маск: «Tesla без пилота проедет через все США через 3-6 месяцев» Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА Самая грандиозная погоня Канады попала на видео В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят»
| | DK Racing назвала цены на первый российский гоночный кит-кар Shortcut

DK Racing назвала цены на первый российский гоночный кит-кар Shortcut

Вчера, 23:00

Компания DK Racing озвучила стоимость первого в РФ гоночного кит-кара Shortcut. Автомобиль, который владелец будет собирать самостоятельно, обойдётся в 950 000 рублей.

DK Racing назвала цены на первый российский гоночный кит-кар Shortcut

 

Покупателям предоставят выбор между тремя комплектами. В базовый по цене в 290 000 рублей войдёт окрашенная рама с каркасом безопасности, педальным узлом, элементами подвески, рулевым управлением и корпусом моста в сборе. При этом в наборе не предусмотрены кузовные панели, поскольку он предназначен для тех, кто хочет собрать автомобиль с уникальным дизайном.

 

Второй комплект стоимостью в 600 000 рублей дополнили кузовные элементы из пластика, алюминиевые панели пола, тормозная система, кованые диски, покрышки полуслик, система пожаротушения и элементы интерьера. В третий набор (950 000 р.) включены фирменные кузовные панели, двигатель и коробка передач.

К каждому из комплектов приложена инструкция в видеоформате. При необходимости заказчик может проконсультироваться по телефону со специалистами DK Racing или попросить их приехать, чтобы ускорить сборку.

DK Racing назвала цены на первый российский гоночный кит-кар Shortcut

 

DK Racing назвала цены на первый российский гоночный кит-кар Shortcut

 

DK Racing назвала цены на первый российский гоночный кит-кар Shortcut

 

Заднеприводный Shortcut предлагается с мотором, созданным на основе агрегата от LADA Granta Sport. На 98-м бензине он способен развивать 184 лошадиные силы, а на 102-м – 194 «лошадки». В тандеме с двигателем работает 5-диапазонная «механика».

 


Яна Васильева
Новости по теме
Серийная версия российского спорткара Shortcut получила некоторые изменения
Серийная версия российского спорткара Shortcut получила некоторые изменения

Сегодня, 19 июня 2017 года, состоялась презентация спортивного автомобиля, предназначенного исключительно для трека. По сравнению с показанным в марте

Озвучена стоимость российского спорткара DK Racing Shortcut‍
Озвучена стоимость российского спорткара DK Racing Shortcut‍

В России прошёл премьерный показ спорткара DK Racing Shortcut, ориентированного как на пилотов-любителей, так и на профессиональных автогонщиков. Стоимость

Гоночный спорт-кар Shortcut с двигателем LADA появился в продаже
Гоночный спорт-кар Shortcut с двигателем LADA появился в продаже

Производитель DK Racing начал принимать заявки на покупку гоночного автомобиля Shortcut. Примечателен этот автомобиль тем, что на нем стоит двигатель «ВАЗ».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости