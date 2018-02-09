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| | «Автодор» будет использовать беспилотники для мониторинга трасс

«Автодор» будет использовать беспилотники для мониторинга трасс

Вчера, 19:05
Государственный аппарат «Автодор» сообщил, что намерен пользоваться беспилотниками для мониторинга трасс. Беспилотные летательные устройства позволят повысить уровень безопасности на дорогах, а также своевременно оповестить в случае ДТП.

«Автодор» будет использовать беспилотники для мониторинга трасс

 

«Автодор» подписал соглашение с ФГУП «НАМИ». Научный центр уже в начале этого года намерен приступить к различным тестам аппаратно-программных обеспечений беспилотников. Изначально испытания будут проводить на отдельном полигоне «НАМИ», а позднее дроны будут тестировать на трассе М4 «Дон».

После всех испытаний «Автодор» отберет отдельные маршруты, по которым будут перемещаться беспилотники. Дроны будут оповещать аварийных комиссаров о ситуации на дороге. Позднее институт намерен усовершенствовать беспилотники, чтобы они могли не просто передавать информацию о ситуации на планшет, но также при необходимости оповещать различные службы безопасности. Мониторинг дорог в режиме реально времени беспилотниками позволит обеспечить максимальную безопасность на дорогах.
Татьяна Рязанская
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