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| | В Женеве покажут возрожденный ралли-кар Lancia Stratos

В Женеве покажут возрожденный ралли-кар Lancia Stratos

Вчера, 22:00
В рамках автосалона в Женеве состоится презентация нового проекта воссоздания раллийного авто Lancia Stratos 1970-х годов. Компания New Stratos Gbr совместно с Maniffatura Automobili Torino (MAT) создадут современную версию ралли-кара в кузове купе мощностью 550 «лошадей».


В Женеве покажут возрожденный ралли-кар Lancia Stratos

 

Возрожденный Lancia Stratos получит кузов купе и силовую установку мощностью более 550 «лошадей». В качестве трансмиссии будет предложена коробка-автомат. Разработанная платформа станет основой для гоночной версии GT, внедорожника Safari, а также повседневного суперкара.

 

В Женеве покажут возрожденный ралли-кар Lancia Stratos

 

В Женеве покажут возрожденный ралли-кар Lancia Stratos

 

В Женеве покажут возрожденный ралли-кар Lancia Stratos

 

MAT намерены создать лишь 25 новых Lancia Stratos стоимостью более 835 000 долларов. Первый возрожденный ралли-кар был создал еще в 2010 за счет Михаэля Стошека. Кроме того, в проекте ранее уже участвовало ателье Pininfarina. Тогда модель была собрана на платформе Ferrari F430 Scuderia и получила двигатель объемом 4,3 литра производительностью 540 «лошадей». Уже тогда купе всего за 3,3 секунды разгонялось до первой «сотни».
Татьяна Рязанская
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