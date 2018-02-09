Fiat-Chrysler займется реставрацией классических итальянских авто

Американо-итальянский концерн Fiat-Chrysler Automobiles объявляет о запуске специальной программы, в рамках которой будет проведена реставрация классических автомобилей. Отмечается, что под действие программы будут попадать ретро-модели брендов Fiat, Alfa Romeo, Abarth и Chrysler.

Автомобильный гигант FCA Group сообщает о том, что компания основала специальное подразделение Reloaded by Creators, которое займется восстановлением классических автомобилей брендов Fiat, Chrysler, Alfa Romeo и Abarth. Разработчики сообщили, что подразделение начнет деятельность уже в ближайшие дни.Новый суббренд займется поиском ретро-автомобилей, но отмечается, что реставрации будут подвергаться только тщательнейшим образом отобранные машины. Все автомобили будут восстановлены и занесены в реестр исторических авто FCA, а владельцы моделей получат сертификаты подлинности.

Васисуалий Мурчалов

На данный момент молодое подразделение Reloaded by Creators уже восстановило несколько ретро-автомобилей. Среди таких моделей Fiat 124 Sport Spider Spidereuropa 1981 года, Alfa Romeo Spider 1991 года, Lancia Fulvia Coupe Montecarlo 1971 года и другие. Все они будут представлены на выставке ретро-автомобилей в Париже.