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| | Fiat-Chrysler займется реставрацией классических итальянских авто

Fiat-Chrysler займется реставрацией классических итальянских авто

Сегодня, 16:09
Американо-итальянский концерн Fiat-Chrysler Automobiles объявляет о запуске специальной программы, в рамках которой будет проведена реставрация классических автомобилей. Отмечается, что под действие программы будут попадать ретро-модели брендов Fiat, Alfa Romeo, Abarth и Chrysler.

Fiat-Chrysler займется реставрацией классических итальянских авто

 

Автомобильный гигант FCA Group сообщает о том, что компания основала специальное подразделение Reloaded by Creators, которое займется восстановлением классических автомобилей брендов Fiat, Chrysler, Alfa Romeo и Abarth. Разработчики сообщили, что подразделение начнет деятельность уже в ближайшие дни.

Новый суббренд займется поиском ретро-автомобилей, но отмечается, что реставрации будут подвергаться только тщательнейшим образом отобранные машины. Все автомобили будут восстановлены и занесены в реестр исторических авто FCA, а владельцы моделей получат сертификаты подлинности.

Fiat-Chrysler займется реставрацией классических итальянских авто

 

Fiat-Chrysler займется реставрацией классических итальянских авто

 

Fiat-Chrysler займется реставрацией классических итальянских авто

 

На данный момент молодое подразделение Reloaded by Creators уже восстановило несколько ретро-автомобилей. Среди таких моделей Fiat 124 Sport Spider Spidereuropa 1981 года, Alfa Romeo Spider 1991 года, Lancia Fulvia Coupe Montecarlo 1971 года и другие. Все они будут представлены на выставке ретро-автомобилей в Париже.
Васисуалий Мурчалов
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