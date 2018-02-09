Mazda отзывает в России спорткары RX-8 из-за угрозы воспламенения

Японская компания Mazda сообщает, что в России будет проведена отзывная кампания, которая коснется спортивных купе Mazda RX-8. Отмечается, что модели имеют некоторый дефект в топливной системе, который в худшем случае может привести к возгоранию автомобиля.

Васисуалий Мурчалов

Представители российского подразделения Mazda сообщили, что в России стартует отзывная кампания, которая затронет 149 спортивных автомобилей Mazda RX-8 в кузове купе. В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии отметили, что под отзыв попадают модели, реализованные с апреля 2005 года по декабрь 2008 года.Отмечается, что все 149 спорткаров Mazda RX-8 с роторными моторами могут иметь недостаточную изоляцию прижимных колец топливного модуля на верхней поверхности бензобака, в результате чего компоненты могут износиться от нагрева труб выпускной системы. Данный дефект потенциально может вызвать утечку топлива и возгорание автомобиля.Отмечается, что компания Mazda свяжется с владельцами проблемных Mazda RX-8 и проинформируют их о необходимости предоставить модель на сервис. Обслуживание будет производиться в официальных дилерских центрах Mazda за счёт автопроизводителя. Кроме того, со списком отзываемых автомобилей можно ознакомиться на портале ведомства «Росстандарт».