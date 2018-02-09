Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Мнения

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

SpaceX уже не догнать?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА Самая грандиозная погоня Канады попала на видео В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят» Алла Пугачева без косметики привела фанатов в восторг Экс-наставника женской сборной США по плаванию подозревают в изнасиловании Строители поведали об успехах строительства Крымского моста Ольга Бузова больше не будет жертвовать своими интересами ради мужчин Группа российских школьников уже неделю не может вылететь из Таиланда Ольга Серябкина привлекает внимание к книгам откровенными нарядами
| | Mazda отзывает в России спорткары RX-8 из-за угрозы воспламенения

Mazda отзывает в России спорткары RX-8 из-за угрозы воспламенения

Сегодня, 14:54
Японская компания Mazda сообщает, что в России будет проведена отзывная кампания, которая коснется спортивных купе Mazda RX-8. Отмечается, что модели имеют некоторый дефект в топливной системе, который в худшем случае может привести к возгоранию автомобиля.

Mazda отзывает в России спорткары RX-8 из-за угрозы воспламенения

 

Представители российского подразделения Mazda сообщили, что в России стартует отзывная кампания, которая затронет 149 спортивных автомобилей Mazda RX-8 в кузове купе. В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии отметили, что под отзыв попадают модели, реализованные с апреля 2005 года по декабрь 2008 года.

Отмечается, что все 149 спорткаров Mazda RX-8 с роторными моторами могут иметь недостаточную изоляцию прижимных колец топливного модуля на верхней поверхности бензобака, в результате чего компоненты могут износиться от нагрева труб выпускной системы. Данный дефект потенциально может вызвать утечку топлива и возгорание автомобиля.

Отмечается, что компания Mazda свяжется с владельцами проблемных Mazda RX-8 и проинформируют их о необходимости предоставить модель на сервис. Обслуживание будет производиться в официальных дилерских центрах Mazda за счёт автопроизводителя. Кроме того, со списком отзываемых автомобилей можно ознакомиться на портале ведомства «Росстандарт».
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Mazda отзовёт в России более 1,7 тысячи автомобилей
Mazda отзовёт в России более 1,7 тысячи автомобилей

Японская компания Mazda планирует отозвать в России 1 758 автомобилей модели Mazda6. Отмечается, что причиной старта сервисной компании стали потенциально

Mazda отзывает в России 4,5 тысячи машин Mazda 5
Mazda отзывает в России 4,5 тысячи машин Mazda 5

Официальный представитель японской компании Mazda в России «Мазда Мотор Рус» объявил о добровольном отзыве свыше 4,5 тысяч экземпляров модели Mazda 5.

Mazda отзывает 237 тыс авто из-за дефекта в топливных баках
Mazda отзывает 237 тыс авто из-за дефекта в топливных баках

В автомобилях Mazda CX-5 2014 и 2015 года выпуска обнаружен заводской дефект в топливных баках. Mazda отзывает с авторынка США 237 кроссоверов.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости