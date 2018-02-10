Россияне приобрели 1,14 млн иномарок в 2017 году

В 2017 году российские автодилеры реализовали 1 140 000 новых легковых машин зарубежных марок, сообщает агентство «АВТОСТАТ». Согласно проведённому исследованию, на иномарки приходится 78% от российского авторынка в целом.

Наибольшая доля продаж автомобилей иностранных брендов была зафиксирована в Калининградской области (95,5%), которая обогнала даже Москву с показателем в 94,6%. Помимо этого, иномарки обладают рыночной долей не менее 90% в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Приморском крае.

Отмечается, что доля продаж иностранных машин оказалась выше среднего уровня по России в 27 регионах. Речь идёт о субъектах РФ, где россияне в среднем получают более высокие зарплаты, либо имеется мало дилеров отечественных марок.

Что касается регионов Северо-Кавказского федерального округа, все они попали в ТОП-15 с самой низкой рыночной долей машин зарубежных брендов. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию не столь высоким уровнем дохода местных жителей. В Чечне иномарки занимают долю в 60%, в Северной Осетии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии она составляет около 50%. Самый низкий показатель по стране был отмечен в Дагестане – менее 40%.

Яна Васильева