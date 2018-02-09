Ответ Илону Маску: Наша «Нива» в космосе была первой

Недавний запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy от компании SpaceX стал настоящим прорывом в мировой космонавтике, но многие посчитали достижение Илона Маска «удачным трюком» из-за выведения на орбиту электрического родстера Tesla Roadster. Наряду с этим российские автомобильные издания вспомнили, что внедорожник «Нива» был первым автомобилем в космосе.

Васисуалий Мурчалов

Справедливости ради стоит отметить, что речь идёт о шуточном видеоролике, который был создан немецкими студентами ещё в 2010 году. На видео можно увидеть, как компания «Роскосмос» запускает на орбиту российский внедорожник, который получил название «Нива Роскосмос Edition».Напомним, что ракета Falcon Heavy успешно стартовала в ночь на 7 февраля нынешнего года. В грузовом отсеке модели находился спортивный электрокар Tesla Roadster, за рулем которого сидел манекен Starman, одетый в скафандр SpaceX. Илон Маск утверждает, что Tesla Roadster до космической одиссеи был его личным автомобилем, который теперь проведёт между Марсом и Юпитером миллиарды лет. В будущем наработка позволит человечеству отправлять на орбиту Марса до 64 тонн грузов и колонию из нескольких человек.Примечательно, что теперь автомобиль добавлен в официальный перечень космических спутников. Пользователи интернета мгновенно отреагировали на удачный запуск ракеты, «наводнив» сеть шуточными изображениями с манекеном за рулем автомобиля.В наши дни российский внедорожник LADA 4X4 без дополнений, позволяющих отправится в космос, можно приобрести по цене от 516 800 рублей. Модель не теряет популярности на российском рынке даже несмотря на аскетичный интерьер и давно устаревший внешний дизайн. Прежде всего россияне любят «Ниву» за надёжность и высокие способности на бездорожье.