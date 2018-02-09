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| | Mercedes-Benz выпустит «гиперкатер» в стиле AMG Project One

Mercedes-Benz выпустит «гиперкатер» в стиле AMG Project One

Вчера, 17:24
Компании Mercedes-AMG и Cigarette Racing планируют представить в Майами новую скоростную яхту Cigarette Racing 515 Project ONE. Отмечается, что новинка получит внушительные динамические характеристики, а внешность судна будет повторять дизайнерские решения гиперкара Mercedes-AMG Project One.

Mercedes-Benz выпустит «гиперкатер» в стиле AMG Project One

 

Американская компания Cigarette Racing, специализирующаяся на производстве роскошных катеров, уже через несколько дней в Майами планирует представить новую яхту Cigarette Racing 515 Project ONE. Судя по свежим тизерным снимкам, новинка получила внешность, схожую с дизайном немецкого гиперкара Mercedes-AMG Project One.

Подробности о технических характеристиках новинки пока не раскрываются, однако разработчики намекнули, что гоночная яхта получила 1,6-литровый бензиновый мотор V6, который производит 11 000 оборотов в минуту. Кроме того, двигатель Cigarette Racing 515 Project ONE оснащен новейшей системой электрического наддува, как и гиперкар от Mercedes-AMG.

Mercedes-Benz выпустит «гиперкатер» в стиле AMG Project One

 

Mercedes-Benz выпустит «гиперкатер» в стиле AMG Project One

 

Стоит отметить, что компании Mercedes-AMG и Cigarette Racing уже не первый раз совместно выпускают катера. В минувшем году дебютировала яхта, выполненная в стиле спортивного купе Mercedes-AMG GT R, а над внешностью судна трудился главный дизайнер немецкой компании Гордон Вагенер.
Васисуалий Мурчалов
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