Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Мнения

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

SpaceX уже не догнать?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

В СБУ прокомментировали информацию о задержании Саакашвили Спецназ, прибывший для задержания Саакшвили, не пустили в отель 28-летняя беременная супруга Дмитрия Диброва показала большую грудь Экс-министр обороны Украины объяснил, из-за чего страна не вступила в НАТО Ученые предложили делить коров на оптимистов и пессимистов Маск: «Tesla без пилота проедет через все США через 3-6 месяцев» Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА Самая грандиозная погоня Канады попала на видео В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят»
| | Самый ценный британский спорткар Aston Martin DB4GT выставят на торги

Самый ценный британский спорткар Aston Martin DB4GT выставят на торги

Сегодня, 04:00

Будущим летом на фестивале скорости в Гудвуде выставят на продажу один из ценнейших лотов – британский Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV, выпущенный в 1961 году. В роли организатора торгов выступит аукционный дом Bonhams.

 

Самый ценный британский спорткар Aston Martin DB4GT выставят на торги

 

Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV представляет собой один из двух автомобилей, которые неофициально выпустило подразделение Works. Кроме того, это одна из трёх машин в сверхлегком исполнении DP209. С продажи данного лота планируется выручить порядка 15 000 000 фунтов стерлингов (около 1,2 млрд рублей).

 

Продаваемый DB4GT Zagato принимал участие в гонках в 1961 и 1962 годах, где его соперниками были Ferrari 250 GTO Berlinetta и Ferrari 250 GT SWB. За руль экземпляра, выставленного на торги, садился Джим Кларк, двухкратный чемпион Формулы-1.

В последние 50 лет Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV принадлежал частным коллекционерам. Машина также участвовала в заездах раритетных авто в 80-90 годах. После аварии в 1993 году автомобиль полностью реставрировали на автозаводе британской марки.

 

Самый ценный британский спорткар Aston Martin DB4GT выставят на торги

 

Самый ценный британский спорткар Aston Martin DB4GT выставят на торги

 

Самый ценный британский спорткар Aston Martin DB4GT выставят на торги

 

Под капотом модели находится 3,7-литровый рядный двигатель с шестью цилиндрами, который способен развивать 314 лошадиных сил при крутящем моменте в 344 Нм. На разгон до 97 км/ч автомобилю нужно 6,1 секунды, максимальная скорость достигает 247 км/ч.

 


Яна Васильева
Новости по теме
Aston Martin рассекретил Vanquish Zagato в двух новых версиях
Aston Martin рассекретил Vanquish Zagato в двух новых версиях

Британский премиальный бренд Aston Martin рассекретил две новые версии модели Aston Martin Vanquish Zagato – Speedster и Shooting Break. Отмечается, что обе

Aston Martin представил эксклюзивный родстер Vanquish Zagato Volante
Aston Martin представил эксклюзивный родстер Vanquish Zagato Volante

Компания Aston Martin представила настоящим ценителям бренда эксклюзивный родстер Vanquish Zagato Volante, выпущенный в количестве 99 штук. Презентация прошла

Редкий Aston Martin DB4 GT Zagato оценили в $16 млн
Редкий Aston Martin DB4 GT Zagato оценили в $16 млн

Автомобиль марки Aston Martin DB4 GT Zagato выставлен на продажу. Сообщается, что его оценили в шестнадцать миллионов долларов.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости