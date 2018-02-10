Самый ценный британский спорткар Aston Martin DB4GT выставят на торги

Будущим летом на фестивале скорости в Гудвуде выставят на продажу один из ценнейших лотов – британский Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV, выпущенный в 1961 году. В роли организатора торгов выступит аукционный дом Bonhams.

Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV представляет собой один из двух автомобилей, которые неофициально выпустило подразделение Works. Кроме того, это одна из трёх машин в сверхлегком исполнении DP209. С продажи данного лота планируется выручить порядка 15 000 000 фунтов стерлингов (около 1,2 млрд рублей).

Продаваемый DB4GT Zagato принимал участие в гонках в 1961 и 1962 годах, где его соперниками были Ferrari 250 GTO Berlinetta и Ferrari 250 GT SWB. За руль экземпляра, выставленного на торги, садился Джим Кларк, двухкратный чемпион Формулы-1.

В последние 50 лет Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV принадлежал частным коллекционерам. Машина также участвовала в заездах раритетных авто в 80-90 годах. После аварии в 1993 году автомобиль полностью реставрировали на автозаводе британской марки.

Под капотом модели находится 3,7-литровый рядный двигатель с шестью цилиндрами, который способен развивать 314 лошадиных сил при крутящем моменте в 344 Нм. На разгон до 97 км/ч автомобилю нужно 6,1 секунды, максимальная скорость достигает 247 км/ч.

Яна Васильева