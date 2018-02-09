Tata представила новые версии для бюджетного кроссовера Nexon

В рамках проходящего в эти дни мотор-шоу Auto Expo 2018 в Нью-Дели индийская компания Tata представила рестайлинговый кроссовер Tata Nexon. Модель получила посвежевший внешний вид, а также несколько новых вариантов исполнения.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным индийских изданий, новый Tata Nexon, представленный на Auto Expo 2018, получил стильный серебристый кузов, который контрастирует с глянцевыми черными стойками и корпусами боковых зеркал. В салоне нового «паркетника» нашли место глянцевые вставки и декоративные красные акценты.Точной информации о технических характеристиках Tata Nexon пока нет, однако разработчики отметили, что модель оснащается бензиновым мотором, работающим в тандеме с механической коробкой передач.Новый Tata Nexon оснащается подушками безопасности для переднего ряда сидений, а также кондиционером и камерой заднего вида. Кроме того, владельцев порадует 6,5-дюймовый мультимедийный комплекс.Новый Tata Nexon вполне ожидаемо окажется в бюджетном сегменте рынка, получив стоимость в 599 000 рупий, что приблизительно равно 538 000 рублей по актуальному курсу. Основными конкурентам модели станут популярные в Индии кроссоверы Ford EcoSport и Maruti Suzuki Vitara Brezza. Ожидается, что новинка не выйдет за пределы индийского рынка.