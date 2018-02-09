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| | Tata представила новые версии для бюджетного кроссовера Nexon

Tata представила новые версии для бюджетного кроссовера Nexon

Вчера, 20:33
В рамках проходящего в эти дни мотор-шоу Auto Expo 2018 в Нью-Дели индийская компания Tata представила рестайлинговый кроссовер Tata Nexon. Модель получила посвежевший внешний вид, а также несколько новых вариантов исполнения.

Tata представила новые версии для бюджетного кроссовера Nexon

 

Согласно данным индийских изданий, новый Tata Nexon, представленный на Auto Expo 2018, получил стильный серебристый кузов, который контрастирует с глянцевыми черными стойками и корпусами боковых зеркал. В салоне нового «паркетника» нашли место глянцевые вставки и декоративные красные акценты.

Точной информации о технических характеристиках Tata Nexon пока нет, однако разработчики отметили, что модель оснащается бензиновым мотором, работающим в тандеме с механической коробкой передач.

Новый Tata Nexon оснащается подушками безопасности для переднего ряда сидений, а также кондиционером и камерой заднего вида. Кроме того, владельцев порадует 6,5-дюймовый мультимедийный комплекс.

Новый Tata Nexon вполне ожидаемо окажется в бюджетном сегменте рынка, получив стоимость в 599 000 рупий, что приблизительно равно 538 000 рублей по актуальному курсу. Основными конкурентам модели станут популярные в Индии кроссоверы Ford EcoSport и Maruti Suzuki Vitara Brezza. Ожидается, что новинка не выйдет за пределы индийского рынка.
Васисуалий Мурчалов
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