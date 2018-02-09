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| | Subaru выпустит гибридную модель на базе Toyota Prius Prime

Subaru выпустит гибридную модель на базе Toyota Prius Prime

Сегодня, 12:25
Японская марка Subaru пока отстаёт от своих конкурентов по использованию «зелёных» технологий, однако это может измениться уже в текущем году. Компания планирует вывести на авторынок США новый гибридный автомобиль, который получит некоторые технологии от Toyota Prius.

Subaru выпустит гибридную модель на базе Toyota Prius Prime

 

В рамках интервью для издания Automotive News технический директор японского бренда Subaru Такеши Такимори отметил, что на новом гибриде применят эффективные технологии Toyota. Вместе с тем бензиновый двигатель для новинки Subaru разработает самостоятельно, подчеркнул господин Такимори. Презентация гибридного автомобиля пройдёт уже в 2018 году.
Данную модель Subaru намерен оборудовать литий-ионными аккумуляторами ёмкостью 8,8 кВт/ч от Toyota Prius Prime. Запас хода новинки только на электрической тяге составит 40 километров. Компания не стала раскрывать данные о бензиновом моторе, поэтому пока рано говорить о расходе топлива. 
Такеши Такимори признал, что столь небольшой компании как Subaru трудно конкурировать с мировыми автогигантами, в связи с чем было решено позаимствовать некоторые разработки у Toyota. Сборку гибрида Subaru планируется организовать в Японии, при этом модель прежде всего начнут продавать на американском рынке.

Яна Васильева
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