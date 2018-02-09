Subaru выпустит гибридную модель на базе Toyota Prius Prime

В рамках интервью для издания Automotive News технический директор японского бренда Subaru Такеши Такимори отметил, что на новом гибриде применят эффективные технологии Toyota. Вместе с тем бензиновый двигатель для новинки Subaru разработает самостоятельно, подчеркнул господин Такимори. Презентация гибридного автомобиля пройдёт уже в 2018 году.
Subaru выпустит гибридную модель на базе Toyota Prius PrimeСегодня, 12:25
Японский автогигант Toyota готовится отпраздновать 20-летие знаковой для бренда модели – гибридного Toyota Prius. Разработчики напомнили, что первая генерация
Subaru выпустит первый гибридный автомобиль. Презентация новинки запланирована на 2018 год.
В США на автомобильном рынке стартовали продажи нового поколения гибридного автомобиля Toyota Prius. Сообщается, что стоимость новинки составляет 24 200