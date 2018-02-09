Geely займется выпуском электрических грузовиков

Китайский автопроизводитель Geely начнёт выпускать грузовики, оснащённые электрическими установками. К настоящему моменту компания уже заключила соответствующий договор с VIA Motors International.

Свои будущие грузовые автомобили на электротяге Geely намерена предлагать в Китае, Северной и Латинской Америке. В продаже новая модель появится уже в следующем году. Конкурировать новинке предстоит с электрической фурой Tesla Semi, выпуск которой также должен стартовать в 2019 году. Кроме того, экологически чистый большегруз планирует создать компания Volvo.

Предположительно Geely прежде всего наладит серийное производство машины средней грузоподъёмности. На новом грузовике планируется применить ПО VIA Motors. Представители Geely отметили, что при выборе партнёра для работы над данным проектом главным аргументом в пользу VIA Motors стали современные технологии, предназначенные для удовлетворения требований к мощности коммерческих моделей.

Помимо этого, Geely приступила к разработке собственной системы автономного управления. В ближайшем будущем компания собирается начать первые тесты беспилотников. Точные сроки реализации данного проекта пока не сообщаются. Ожидается, что беспилотная система под названием GPilot появится на серийных авто Geely к 2024 году.

Яна Васильева