УАЗ презентовал новые спецверсии фургона "Профи"

Ульяновский автозавод провел презентацию новых версий УАЗ «Профи» на форуме «Новая кооперация». Помимо этого, в рамках мероприятия автопроизводитель подписал соглашение с властями Ульяновской области и Центросоюзом России.

УАЗ показал спецверсии на базе коммерческой модели «Профи», которые планируется применять для перевозки и продажи продукции в малочисленных или отдалённых населённых пунктах, где отсутствует стационарная торговая сеть.

Так, автолавка на основе УАЗ «Профи» создавалась для перевозки и реализации продуктов питания. Данное транспортное средство будет доступно в двух вариантах исполнения, которые будут отличаться наличием или отсутствием рефрижераторной установки.

В первом случае автолавка получила два холодильника и холодильную витрину, в которых поддерживается температура от -7 до +7 градусов. Дополнительные вентиляторы охлаждают холодильное оборудование.

Ещё одной спецверсией, представленной на форуме, стал фургон с холодильным оборудованием, поддерживающим температуру от -20 до +50 градусов. В настоящее время новые модификации проходят сертификацию и вскоре их можно будет заказать. Добавим, что подписанное трехстороннее соглашение предполагает совместную работу в рамках программы по стимуляции выездной торговли.

Яна Васильева