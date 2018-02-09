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| | Ravon привезет в Россию сразу две новые модели

Ravon привезет в Россию сразу две новые модели

Сегодня, 13:03

В ближайшем будущем на российском рынке должны появиться несколько новинок под узбекским брендом Ravon. Речь идёт о рестайлинговом R4, новом кроссовере и седане.

 

Ravon привезет в Россию сразу две новые модели

 

В настоящее время Ravon предлагает россиянам четыре перелицованных автомобиля Chevrolet. Так, основой для хэтчбека Ravon R2 послужила модель Spark, для седана Gentra – Lacetti, а для Nexia R3 и R4 – Aveo и Cobalt соответственно. В 2017 году в России было реализовано свыше 15 000 автомобилей Ravon.

Наибольшим спросом у россиян пользуется седан Nexia, продажи которого достигли 5 833 машин. Второе и третье места разделили R2 с 4 784 реализованными авто и R4, разошедшийся тиражом в 3 295 единиц.

Ravon привезет в Россию сразу две новые модели

 

В скором времени российские дилеры Ravon начнут предлагать обновлённый седан R4. Модель обзаведётся модифицированной оптикой, иными бамперами и видоизменённой радиаторной решёткой. Кроме того, до конца текущего года российский офис компании презентует новый седан, относящийся к сегменту C, и небольшой кроссовер. Согласно предварительной информации, новинки будут представлять собой перелицованные Chevrolet Cruze предыдущего поколения и дорестайлинговый Chevrolet Tracker.


Яна Васильева
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