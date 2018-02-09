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| | В Чикаго дебютировала плагин-гибридная версия Hyundai Sonata

В Чикаго дебютировала плагин-гибридная версия Hyundai Sonata

Сегодня, 11:03
Южнокорейская компания Hyundai в рамках проходящего в эти дни автосалона в Чикаго представила «зелёные» версии полноразмерного седана Hyundai Sonata. Отмечается, что популярная модель получил как гибридную, так и плагин-гибридную версии.

В Чикаго дебютировала плагин-гибридная версия Hyundai Sonata

 

Согласно данным американского автомобильного издания motor1, новые Hyundai Sonata Hybrid и Hyundai Sonata PHEV оснащаются одним и тем же 2,0-литровым мотором с четырьмя цилиндрами, который сочетается с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Гибридная версия имеет литий-ионный аккумулятор ёмкостью в 1,76 кВт/ч, а также 51-сильный электродвигатель. Суммарно установка генерирует 193 лошадиные силы. В смешанном цикле новинка потребляет 5,5 литра бензина на каждые 100 километров пути.

Что касается плагин-гибридного Hyundai Sonata, то данная модель получает литий-ионную полимерную батарею на 9,8 кВт/ч, а также 67-сильный электродвигатель, что суммарно позволят генерировать 202 «лошадки». Модель способна проехать порядка 50 километров исключительно на электротяге.

В Чикаго дебютировала плагин-гибридная версия Hyundai Sonata

 

В Чикаго дебютировала плагин-гибридная версия Hyundai Sonata

 

Кроме того, кузов седана получил продвинутую аэродинамику, что позволило более эффективно расходовать топливо. Модели получили полностью светодиодную оптику, которая способна поворачиваться в зависимости положения руля. Приём заказов на седаны стартует уже в марте.
Васисуалий Мурчалов
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