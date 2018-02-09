В Чикаго дебютировала плагин-гибридная версия Hyundai Sonata

Южнокорейская компания Hyundai в рамках проходящего в эти дни автосалона в Чикаго представила «зелёные» версии полноразмерного седана Hyundai Sonata. Отмечается, что популярная модель получил как гибридную, так и плагин-гибридную версии.

Согласно данным американского автомобильного издания motor1, новые Hyundai Sonata Hybrid и Hyundai Sonata PHEV оснащаются одним и тем же 2,0-литровым мотором с четырьмя цилиндрами, который сочетается с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Гибридная версия имеет литий-ионный аккумулятор ёмкостью в 1,76 кВт/ч, а также 51-сильный электродвигатель. Суммарно установка генерирует 193 лошадиные силы. В смешанном цикле новинка потребляет 5,5 литра бензина на каждые 100 километров пути.Что касается плагин-гибридного Hyundai Sonata, то данная модель получает литий-ионную полимерную батарею на 9,8 кВт/ч, а также 67-сильный электродвигатель, что суммарно позволят генерировать 202 «лошадки». Модель способна проехать порядка 50 километров исключительно на электротяге.

Васисуалий Мурчалов

Кроме того, кузов седана получил продвинутую аэродинамику, что позволило более эффективно расходовать топливо. Модели получили полностью светодиодную оптику, которая способна поворачиваться в зависимости положения руля. Приём заказов на седаны стартует уже в марте.