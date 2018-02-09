Пикап Ram 1500 получит «спортивную» версию в Чикаго

Компания FCA Group в рамках автосалона в Чикаго, который откроется для прессы уже сегодня, представит новый пикап Ram 1500 со спортивными дополнениями из пакета Mopar. Примечательно, что для грузовика доступны сразу 200 различных аксессуаров и предметов персонализации.

Новый пикап Ram 1500 2019 модельного года дебютировал в начале января на автосалоне в Детройте, а на мотор-шоу в Чикаго разработчики планируют представить грузовик со спортивными дополнениями от подразделения Mopar. Разработчики отметили, что данные дополнения нельзя назвать по-настоящему спортивными – дополнительные аксессуары подготовят автомобиль к активному отдыху на свежем воздухе.Прежде всего стоит отметить, что новый Ram 1500 от Mopar получил несколько увеличенный дорожный просвет и большие колесные арки, что позволило установить 18-дюймовые колёсные диски и 35-дюймовую внедорожную «резину».

Кроме того, грузовое отделение Ram 1500 может оснащаться специальной стойкой, которая пригодится при перевозке доски для серфинга или байдарки. Среди прочих новшеств стоит отметить спортивную выпускную систему, черные полосы на капоте, а также новые сидения в салоне. Под капотом модели скрывается прежний 5,7-литровый мотор Hemi V8.

Васисуалий Мурчалов