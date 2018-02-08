В РФ появится реклама, призывающая совершать обгон с осторожностью

В 14 российских регионах разместят баннеры с социальной рекламой, которая призывает осторожнее выполнять маневр обгона. Соответствующей информацией с журналистами поделились в пресс-службе ГИБДД РФ.

Яна Васильева

В рекламе будут использованы образы животных, чтобы проиллюстрировать ситуации на дороге с обгоном. Рекламные плакаты разместят в Москве, Белгородской, Брянской, Иркутской, Рязанской, Тюменской и Ульяновской областях, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Кабардино-Балкарии, Коми, Северной Осетии и Удмуртии.Игорь Юргенс, президент Российского союза автостраховщиков выразил надежду, что подобный шаг поможет снизить количество пострадавших в ДТП, а также заставит водителей с большей внимательностью выполнять обгоны.В прошлом году в России сотрудники ГИБДД зарегистрировали 15 100 дорожных аварий, вызванных выездом машины на встречную полосу. В них скончались 4 900 человек, ещё более 27 800 человек получили травмы.В Госавтоинспекции отмечают, что на такие ДТП приходится 10,5% от общего числа аварий, произошедших по причине нарушения ПДД водителями. Согласно исследованию ВЦИОМ, многие автомобилисты не знают правил обгона и путают понятия «опережение» и «обгон».