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| | Гибридное купе Polestar 1 захотели приобрести более 5000 человек

Гибридное купе Polestar 1 захотели приобрести более 5000 человек

Сегодня, 10:02

Купе Polestar 1 с гибридной установкой к настоящему моменту нашёл свыше 5 000 потенциальных покупателей. Об этом пишет Automotive News, ссылаясь на главу компании Томаса Ингенлата.

Гибридное купе Polestar 1 захотели приобрести более 5000 человек

 

Руководство Polestar по причине высокого спроса рассматривает возможность увеличения объёма производства своего первого автомобиля. Изначально автопроизводитель собирался вести сборку данной модели в одну смену на китайском заводе в Чэнду. Согласно плану, объём производства должен был не превышать 500 экземпляров в год.

 

Господин Ингенлат отметил, что в настоящее время в компании раздумывают над тем, чтобы выпускать Polestar 1 в две смены. При этом сборка гибридного купе стартует только в середине следующего года. Предварительные заказы на модель начнут принимать будущей весной.

Напомним, премьера Polestar 1 состоялась в октябре текущего года. Автомобиль оснастили гибридной установкой с отдачей в 600 лошадиных сил при крутящем моменте в 1 000 Нм. Исключительно на электротяге новинка способна преодолеть до 150 километров.

Гибридное купе Polestar 1 захотели приобрести более 5000 человек

 

Ранее стало известно, что купе Polestar 1 будет стоить 150 000 долларов. Стать владельцем данного автомобиля также можно будет, оформив подписку, которая предусматривает ежемесячные платежи.

 


Яна Васильева
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