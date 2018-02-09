Гибридное купе Polestar 1 захотели приобрести более 5000 человек

Купе Polestar 1 с гибридной установкой к настоящему моменту нашёл свыше 5 000 потенциальных покупателей. Об этом пишет Automotive News, ссылаясь на главу компании Томаса Ингенлата.

Руководство Polestar по причине высокого спроса рассматривает возможность увеличения объёма производства своего первого автомобиля. Изначально автопроизводитель собирался вести сборку данной модели в одну смену на китайском заводе в Чэнду. Согласно плану, объём производства должен был не превышать 500 экземпляров в год.

Господин Ингенлат отметил, что в настоящее время в компании раздумывают над тем, чтобы выпускать Polestar 1 в две смены. При этом сборка гибридного купе стартует только в середине следующего года. Предварительные заказы на модель начнут принимать будущей весной.

Напомним, премьера Polestar 1 состоялась в октябре текущего года. Автомобиль оснастили гибридной установкой с отдачей в 600 лошадиных сил при крутящем моменте в 1 000 Нм. Исключительно на электротяге новинка способна преодолеть до 150 километров.

Ранее стало известно, что купе Polestar 1 будет стоить 150 000 долларов. Стать владельцем данного автомобиля также можно будет, оформив подписку, которая предусматривает ежемесячные платежи.

Яна Васильева