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| | Citroen назвал российские цены на новый кроссовер C3 Aircross

Citroen назвал российские цены на новый кроссовер C3 Aircross

Вчера, 22:00
Компания Citroen приступает к продажам нового кроссовера C3 Aircross на российском рынке уже 12 марта. Модель будет доступна в трёх вариантах исполнения: Live, Feel и Shine, передаёт пресс-служба французской марки.

Citroen назвал российские цены на новый кроссовер C3 Aircross

 

Цены на компактный Citroen C3 Aircross свежей генерации стартуют от 1 069 000 рублей. За самую дорогую модификацию придётся отдать уже 1 317 000 рублей. В плане внешнего вида новинка многое унаследовала от «старшей» модели С4 Aircross.

Новый Citroen C3 Aircross обзавёлся узкими передними фарами, большими противотуманными огнями, а также накладками на бампера и колёсные арки. Автомобиль будет доступен в 90 цветовых комбинациях, что является рекордом среди всех машин, предлагаемых Citroen.

Кроме того, новинка получил один из самых просторных и комфортных салонов в своём классе. Багажный отсек способен вмещать от 410 до 520 литров груза. Кроссовер Citroen C3 Aircross получил 12 водительских ассистентов, а также систему для регулировки тяги в зависимости от дорожного покрытия.

Citroen назвал российские цены на новый кроссовер C3 Aircross

 

Citroen назвал российские цены на новый кроссовер C3 Aircross

 

Citroen назвал российские цены на новый кроссовер C3 Aircross

 

Автомобиль приводится в движение бензиновым мотором PureTech, генерирующим 82 или 110 лошадиных сил. Помимо этого, предлагается дизельная версия с 92-сильным двигателем HDi. В роли трансмиссии могут выступать МКПП или 6-скоростной «автомат».
Яна Васильева
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