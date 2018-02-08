Citroen назвал российские цены на новый кроссовер C3 Aircross

Компания Citroen приступает к продажам нового кроссовера C3 Aircross на российском рынке уже 12 марта. Модель будет доступна в трёх вариантах исполнения: Live, Feel и Shine, передаёт пресс-служба французской марки.

Цены на компактный Citroen C3 Aircross свежей генерации стартуют от 1 069 000 рублей. За самую дорогую модификацию придётся отдать уже 1 317 000 рублей. В плане внешнего вида новинка многое унаследовала от «старшей» модели С4 Aircross.Новый Citroen C3 Aircross обзавёлся узкими передними фарами, большими противотуманными огнями, а также накладками на бампера и колёсные арки. Автомобиль будет доступен в 90 цветовых комбинациях, что является рекордом среди всех машин, предлагаемых Citroen.Кроме того, новинка получил один из самых просторных и комфортных салонов в своём классе. Багажный отсек способен вмещать от 410 до 520 литров груза. Кроссовер Citroen C3 Aircross получил 12 водительских ассистентов, а также систему для регулировки тяги в зависимости от дорожного покрытия.

Яна Васильева

Автомобиль приводится в движение бензиновым мотором PureTech, генерирующим 82 или 110 лошадиных сил. Помимо этого, предлагается дизельная версия с 92-сильным двигателем HDi. В роли трансмиссии могут выступать МКПП или 6-скоростной «автомат».