Составлен ТОП-10 брендов-лидеров по выручке на российском рынке

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели собственное исследование российского автомобильного рынка и выяснили, какие марки в 2017 году стали лидерами по объёмам выручки. Примечательно, что лидером вновь стала японская компания Toyota, которая при этом несколько снизила показатель выручки.

Васисуалий Мурчалов

Аналитики отметили, что в 2017 году компания Toyota от продаж на российском автомобильном рынке смогла выручить 217 млрд рублей, что на 2,5% меньше, чем годов ранее. Вторая строчка рейтинга досталась популярному в РФ корейскому бренду KIA, который с в минувшем году смог заработать 202,5 млрд рублей, что сразу на 36% больше, чем по итогам 2016 года. Замыкает «тройку» лидеров российский бренд LADA, принадлежащий «АвтоВАЗ», который заработал 170 млрд рублей, увеличив этот показатель почти на 25% в сравнении с 2016 годом.Корейская компания Hyundai с показателем в 169,5 млрд рублей расположилась на четвертом месте рейтинга, а выручка бренда от российских продаж в 2017 году увеличилась на 21,5% в годовом сравнении. Замыкает ТОП-5 немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz с 150 млрд рублей и снижением данного показателя на 2%.Далее в рейтинге следуют компании Volkswagen, Renault, BMW и Nissan, которые заработали примерно 100 млрд рублей. Замыкает рейтинг компания Lexus с 94 млрд рублей и снижением выручки на 2,5%.