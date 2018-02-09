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| | Борозды не испортят: Составлен ТОП-10 самых надёжных автомобилей 1990-х и 2000-х годов

Борозды не испортят: Составлен ТОП-10 самых надёжных автомобилей 1990-х и 2000-х годов

Сегодня, 03:00
Специалисты российского портала CarPrice составили рейтинг лучших автомобилей 1990-х и 2000-х годов, которые сегодня доступны на вторичном рынке России. Отмечается, что такие автомобили давно устарели в техническом и технологическом плане, но среди них можно найти действительно надёжные модели, которые прослужат ещё не один десяток лет.

Борозды не испортят: Составлен ТОП-10 самых надёжных автомобилей 1990-х и 2000-х годов

 

Специалисты отметили, что среди моделей, выпущенных с 2003 по 2008 года, стоит выделить Mercedes-Benz CL, который в среднем по России можно приобрести по цене 932 000 рублей. Данная модель отличается высоким качеством сборки, а также надёжным мотором. Также среди моделей этого временного отрезка эксперты выделили рестайлинговый BMW 2-Series в исполнении E64 по цене 800 000 рублей, а также компактный Smart ForTwo с ценником в 286 300 рублей.

Эксперты считают, что перечисленные выше автомобили имеют высокий стандарт качества, обеспеченный Daimler AG и BMW Group, а Smart ForTwo чаще всего бережно эксплуатируют в городских условиях.

Борозды не испортят: Составлен ТОП-10 самых надёжных автомобилей 1990-х и 2000-х годов

 

Что касается моделей 1998-2003 годов выпуска, то тут самыми надёжными признаны Opel Vectra B с ценником в 72 2888 рублей, Toyota RAV4 второго поколения, который можно купить за 344 000 рублей, а также Smart ForTwo второй генерации, за который придётся выложить 147 500 рублей.

Если говорить о моделях, произведённых в 1993-1998 году, то тут найти достойный автомобиль довольно сложно из-за «почтенного» возраста. Среди тех моделей, которые заслуживают внимания, эксперты отметили Opel Vectra B с ценником в 72 228 рублей, а также первое поколение Honda CR-V, которое оценено в 191 300 рублей. Также специалисты выделили второе поколение Audi A6 – данный автомобиль имеет средневзвешенный ценник в 175 000 рублей.

Борозды не испортят: Составлен ТОП-10 самых надёжных автомобилей 1990-х и 2000-х годов

 

В CarPrice отметили, что, выбирая старый подержанный автомобиль стоит обратить особое внимание на состояние салона и кузова, а также навести справку о штрафах и проверить наличие необходимых документов и их подлинность. Примечательно, что рейтинг не вошли модели, стоимость которых оказывается ниже 30 000 рублей, поэтому в ТОП-10 не присутствуют популярные на вторичном рынке России модели LADA, УАЗ и Daewoo.
Васисуалий Мурчалов
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