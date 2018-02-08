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| | Tata презентовала новый кроссовер на платформе от Land Rover Discovery Sport

Tata презентовала новый кроссовер на платформе от Land Rover Discovery Sport

Вчера, 17:14

В рамках автосалона в Дели компания Tata показала публике новый концептуальный кроссовер H5X, который позаимствовал платформу у Land Rover Discovery Sport. Представители бренда отметили, что во время адаптации архитектуры под индийские дорожные условия инженерам понадобилось «хорошее понимание местного рынка».

Tata презентовала новый кроссовер на платформе от Land Rover Discovery Sport

 

Прототип призван продемонстрировать новый дизайн индийской марки, получивший название Impact 2.0. Несмотря на одинаковую платформу, новый кроссовер существенно уступает по габаритам Discovery Sport. Длина Tata H5X составляет 4 575 мм, ширина равна 1 960 мм, а расстояние между осями колёс – 2 740 мм.

 

В компании планируют обязательно выпустить товарную версию автомобиля, премьера которой состоится уже в 2019 году. Ожидается, что кроссовер оснастят 2,0-литровым дизельным двигателем с отдачей в 140 лошадиных сил, 9-диапазонным «автоматом» ZF и системой полного привода.

Tata презентовала новый кроссовер на платформе от Land Rover Discovery Sport

 

Tata презентовала новый кроссовер на платформе от Land Rover Discovery Sport

 

Tata презентовала новый кроссовер на платформе от Land Rover Discovery Sport

 

Tata презентовала новый кроссовер на платформе от Land Rover Discovery Sport

 

Ранее Tata Motors сообщила о переходе на новый дизайн Impact 2.0 ради удовлетворения новых нужд потребителей. Шеф-дизайнер компании Пратап Бозе отметил, что у человека формируется первое впечатление от автомобиля в течение 20 секунд с того момента, как он увидел его. Руководство бренда рассчитывает сделать свои модели более привлекательными и запоминающимися.

 


Яна Васильева
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