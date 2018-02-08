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| | Хэтчбек Alfa Romeo Giulietta получил спортивную версию

Хэтчбек Alfa Romeo Giulietta получил спортивную версию

Вчера, 20:00
Итальянский премиальный хэтчбек Alfa Romeo Giulietta получил новую версию Sport, которая отличается иным аэродинамическим обвесом и некоторыми новшествами в интерьере. К сожалению, модель не получила никаких изменений в плане технических характеристик.

Хэтчбек Alfa Romeo Giulietta получил спортивную версию

 

Новый Alfa Romeo Giulietta Sport от стандартного исполнения итальянского хэтчбека отличается наличием спортивного переднего сплиттера спереди, а также эффектным спойлером сзади. Модель оснащается широкими боковыми юбками из углеродного волокна, также тонированными задними окнами и противотуманными осветителями.

Помимо этого, новый Alfa Romeo Giulietta Sport поставлен на стильные 17-дюймовые колесные диски, которые ранее достались 510-сильному «заряженному» седану Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde. Модель оснащается спортивной выпускной системой с двумя круглыми патрубками.

Хэтчбек Alfa Romeo Giulietta получил спортивную версию

 

К сожалению, технические характеристики нового Alfa Romeo Giulietta сложно назвать по-настоящему спортивными. Модель оснащается 1,4-литровым бензиновым турбодвигателем отдачей в 120 лошадиных сил, а также 1,6-литровым дизелем такой же мощности. Что касается динамических характеристик, то премиальный хэтчбек способен разогнаться до первых 100 км/ч за 9,4 секунды, а дизельная версия прибавляет к этому результату 0,6 секунды.
Васисуалий Мурчалов
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