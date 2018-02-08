Представлен Ford Transit Connect 2019 с новым дизельным мотором

Компания Ford презентовала новый фургон Transit Connect 2019 модельного года. Автомобиль получил обновлённый дизайн, более практичный салон и новый дизельный двигатель, пишет издание VistaNews.

От предшественника Ford Transit Connect 2019 отличается новыми светодиодными фарами и дополнительными «противотуманками». Как и раньше, модель имеет три ряда кресел, две стандартные и две раздвижные двери. Дверцы грузового отсеке способны открываться на 180 градусов.

Сидения третьего ряда можно складывать, благодаря чему появляется больше свободного пространства для перевозки грузов. В салоне нашёл место передовой мультимедийный центр SYNC 3 с 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем.

Прежний 2,5-литровый мотор заменит новый 4-цилиндровый бензиновый агрегат объёмом 2,0 литра, который будет выступать в роли базового двигателя. Помимо этого, новый Ford Transit Connectпредложат с 1,5-литровым «турбодизелем» EcoBlue. По словам разработчиков, дизельную модификацию было решено добавить из-за высокого спроса.

Опционально для новинки доступны ассистент Amazon Alexa, точка доступа Wi-Fi, беспроводная зарядка для мобильных устройств, два USB-порта и многое другое.

Яна Васильева