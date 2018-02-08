Mazda отзовёт в России более 1,7 тыс. автомобилей

Японская компания Mazda планирует отозвать в России 1 758 автомобилей модели Mazda6. Отмечается, что причиной старта сервисной компании стали потенциально неисправные тормозные суппорты, которыми оснащаются седаны модели.

Васисуалий Мурчалов

На страницах портала Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщается о том, компания Mazda планирует отозвать в России 1 758 седанов модели Mazda6. Отмечается, что проблемные автомобили были реализованы в Российских дилерских центрах с 2012 по сентябрь 2015 года.Разработчики уточнили, что причиной старта отзывной кампании стал механизм тросового привода стояночного тормоза, который имеет недостаточно герметичный защитный чехол суппорта тормозной системы. В зимний период в тормозной суппорт может попасть вода, что выведет из строя систему.Отмечается, что такой дефект может привести к повышенному сопротивлению и к риску подклинивания тормозных механизмов с дальнейшей потерей их свойств. Отмечается, что все Mazda6 будут обслужена в официальных сервисных центрах бренда бесплатно для владельцев. Специалисты заменят стандартный тормозной суппорт на модернизированный.