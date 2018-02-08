Дворкович сообщил о согласовании индексации утильсбора на авто

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что к настоящему моменту правительство уже согласовало размер индексации утильсбора, однако пока не утвердило его. В свою очередь в Минпромторге сообщают только, что документ находится на рассмотрении в аппарате правительства.

Индексация утилизационного сбора в среднем составит порядка 15%. Ранее ряд российских изданий писал, что рост утильсбора окажется намного больше 15%. Так, предоставлялась информация, что для легковых автомобилей с моторами объёмом 2,0-3,0 литра сбор увеличится на 49%, для LCV массой 2,5-3,5 тонны – на 52%, а для большегрузов рост может варьироваться от 15 до 130%.

Индексация сбора на электрокары будет достигать 14,8%, на легкий коммерческий транспорт – 15%. Исключение составят уже упомянутые машины категории 2,5-3,5 тонны, то есть «ГАЗели» и их конкуренты.

Господин Дворкович отметил, что для двигателей объёмом до 1,0 литра утильсбор вырастет на 16%, на агрегаты объёмом 1,0-2,0 литра – на 90%, при объёме от 2,0 до 3,0 литров рост будет достигать 49%. Что касается моторов объёмом более 3,0 литров, для них ставки останутся на прежнем уровне.

Яна Васильева