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| | Рестайлинговый Skoda Fabia представят на автосалоне в Женеве

Рестайлинговый Skoda Fabia представят на автосалоне в Женеве

Сегодня, 13:45
Чешский бренд Skoda рассекретил первые снимки обновленного городского хэтчбека Skoda Fabia, который покажут публике уже 6 марта нынешнего года на автосалоне в Женеве. Новинка получила под капот 1,0-литровый бензиновый мотор, а список оснащения пополнят современные системы безопасности.

Рестайлинговый Skoda Fabia представят на автосалоне в Женеве

 

Пресс-служба чешской компании Skoda опубликовала первые изображения рестайлингового хэтчбека Skoda Fabia, который дебютирует на мотор-шоу в Женеве. Отмечается, что европейские клиенты смогут приобрести модель уже в середине 2018 года, в то время как дебют в дилерских центрах России пока не планируется.

Что касается технических характеристик, то новый Skoda Fabia будет приводиться в движение 1,0-литровым бензиновым двигателем, который в зависимости от вариант исполнения сможет генерировать 60, 75 или 110 лошадиных сил.

Рестайлинговый Skoda Fabia представят на автосалоне в Женеве

 

Внешность нового Skoda Fabia примечательная пересмотренной оптикой, а также уникальными 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Кроме того, автомобиль получил капот иной формы. В салоне новинки появился новая 6,5-дюймовая мультимедийная система, которая способна работать с приложениями Apple CarPlay, Mirror Link и Android Auto. В список оснащения модели войдет система экстренного торможения, мониторинг слепых зон, ограничитель скорости, ассистент пакровки и многое другое.
Васисуалий Мурчалов
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