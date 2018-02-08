В России кроссовер DFM АХ7 предлагают в феврале с максимальной выгодой

Российское подразделение компании Dongfeng Motor сообщило о запуске специального предложения на модель DFM AX7. Российские автолюбители смогут купить китайский кроссовер с максимальной выгодой до конца текущего месяца.

При покупке автомобиля DFM АХ7 в комплектации Prestige с автоматической трансмиссией действует скидка на 50000 рублей. Таким образом, стоимость данной модификации составит 1 129 000 рублей. Отметим, что цены на DFM АХ7 варьируются от 990 000 рублей за исполнение Comfort с 5-скоростной «механикой» до 1 279 000 рублей за версию Luxury.

Компания также предлагает воспользоваться кредитной программой DFM Finance с низкой процентной ставкой от 6,9%, тогда как первоначальный взнос должен составлять не менее 20%. Кроме того, все покупатели кроссовера DFM АХ7 могут рассчитывать на подарок в виде комплекта зимних покрышек. Акция продлится в официальных дилерских центрах марки с 5 по 28 февраля нынешнего года.

Ранее агентство «АВТОСТАТ» сообщало, что в январе 2018 года компания Dongfeng Motor продала на российском рынке 128 автомобилей. Эта цифра превышает прошлогодний показатель на внушительные 137%.

Яна Васильева