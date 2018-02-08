На рынке дебютировал спортивный внедорожник Chevrolet Traverse

Новый Chevrolet Traverse RS от стандартной версии внедорожника отличается тёмной тонированной решеткой радиатора, новыми рейлингами на крыше, пересмотренными корпусами боковых зеркал, а также уникальными 20-дюймовыми колёсными дисками, которые получили название Dark Android.
К сожалению, новый Chevrolet Traverse RS не получил прибавку к мощности. Модель по-прежнему оснащается 2,0-литровым турбированным мотором Ecotec, который генерирует 257 лошадиных сил при максимальном крутящем моменте в 400 Нм. Мотор сочетается с фирменной системой полного привода и 9-диапазонным «автоматом», разработанным совместно с Ford.
В список оснащения нового Chevrolet Traverse RS входит полностью светодиодная оптика, премиальная аудиосистема от Bose, точка доступна Wi-Fi, обогрев и вентиляция сидений, трёхзонный климат-контроль, система бесключевого доступа к салону и зажиганию, а также новая мультимедийная система Chevrolet MyLink. Стоимость модели составляет 43 095 долларов (примерно 2 460 000 рублей).