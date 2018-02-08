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| | На рынке дебютировал спортивный внедорожник Chevrolet Traverse

На рынке дебютировал спортивный внедорожник Chevrolet Traverse

Сегодня, 16:17
Американский бренд Chevrolet, принадлежащий General Motors, вывел на дорожные тесты новый внедорожник Chevrolet Traverse в спортивной версии RS. Отмечается, что модель получила стильные визуальные дополнения, но изменений под капотом автомобиля не произошло.

На рынке дебютировал спортивный внедорожник Chevrolet Traverse

 

Новый Chevrolet Traverse RS от стандартной версии внедорожника отличается тёмной тонированной решеткой радиатора, новыми рейлингами на крыше, пересмотренными корпусами боковых зеркал, а также уникальными 20-дюймовыми колёсными дисками, которые получили название Dark Android.

К сожалению, новый Chevrolet Traverse RS не получил прибавку к мощности. Модель по-прежнему оснащается 2,0-литровым турбированным мотором Ecotec, который генерирует 257 лошадиных сил при максимальном крутящем моменте в 400 Нм. Мотор сочетается с фирменной системой полного привода и 9-диапазонным «автоматом», разработанным совместно с Ford.

На рынке дебютировал спортивный внедорожник Chevrolet Traverse

 

На рынке дебютировал спортивный внедорожник Chevrolet Traverse

 

В список оснащения нового Chevrolet Traverse RS входит полностью светодиодная оптика, премиальная аудиосистема от Bose, точка доступна Wi-Fi, обогрев и вентиляция сидений, трёхзонный климат-контроль, система бесключевого доступа к салону и зажиганию, а также новая мультимедийная система Chevrolet MyLink. Стоимость модели составляет 43 095 долларов (примерно 2 460 000 рублей).
Васисуалий Мурчалов
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