Кроссовер Tesla Model X первым из электрокаров пересёк пустыню

Tesla Model X стал первым электрокаром, который смог пересечь Сахару. Кроссовер выполнил данную задачу в ходе ралли «Будапешт – Бамако», стартовавшем в столице Венгрии.

Команда Team Tesla Powered by RWE, осуществившая длительную поездку по пустыне на электромобиле, вела в соцсети Facebook дневник путешествия. Экипаж включал в себя двух хорватских пилотов: Сашу Цветоевича и Олега Маштруко. Всего Tesla Model X преодолел свыше 8600 километров в течение 16 дней.

В ходе ралли батареи электрокара заряжали при помощи бензинового генератора, находившегося внутри фургона Dacia. Данным автомобилем управлял чех Томаш Ковицка. Помимо этого, когда возникала возможность, команда заряжала Tesla Model X от местных электросетей. В Марокко экипаж восполнил запас аккумуляторов кроссовера от зарядной станции для электрокаров, которую установили местные поклонники марки Tesla.

К сожалению, не уточняется, на какой из модификаций Tesla Model X Цветоевич и Маштруко пересекли пустыню. В США автомобиль доступен в исполнениях P75, P100 и P100D с запасом хода в 380, 470 и 460 км соответственно.

Яна Васильева