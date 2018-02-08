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| | Suzuki презентовала концепт кроссовера Future-S

Suzuki презентовала концепт кроссовера Future-S

Сегодня, 11:44

Недавно в Индии стартовала автомобильная выставка Auto Expo, в рамках которой компания Suzuki провела презентацию своего нового концептуального кроссовера, получившего название Future-S.

Suzuki презентовала концепт кроссовера Future-S

 

Автопроизводитель ещё в начале января текущего года анонсировал новинку, обнародовав первое тизерное изображение. Дебютировавший в Индии прототип кроссовера Suzuki Future-S предназначен в первую очередь для местного авторынка. Пока неизвестно, планируется ли продавать новинку в других странах.

 

Новый Suzuki Future-S примечателен массивными колёсами, задними дверьми, открывающимися против хода движения, и короткими свесами. В компании решили пока не раскрывать технические характеристики автомобиля. Предположительно в моторную гамму кроссовера войдут 1,2-литровый бензиновый двигатель и 1,5-литровый «дизель».

Suzuki презентовала концепт кроссовера Future-S

 

Suzuki презентовала концепт кроссовера Future-S

 

Suzuki презентовала концепт кроссовера Future-S

 

Помимо этого, индийские СМИ пишут, что серийное воплощение Suzuki Future-S сконструируют на платформе Heartect, которая также применяется на Swift и Dzire. Товарный кроссовер должен выйти на рынок до конца нынешнего года, а его главным конкурентом станет Renault Kwid.

 


Яна Васильева
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