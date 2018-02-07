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| | Составлен рейтинг наиболее популярных китайских авто

Составлен рейтинг наиболее популярных китайских авто

Вчера, 19:20
В результате проведенных исследований создан рейтинг самых популярных китайских автомобилей, официально представленных в России. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Составлен рейтинг наиболее популярных китайских авто

 

Первенство в рейтинге самых популярных машин из КНР все также остается за Lifan X60, проданным в количестве 7 371 экземпляров, что на 3% меньше результатов 2016 года. Второе место досталось Lifan X50, который разошелся тиражом 4 778 единиц (-20%). ТОП-3 наиболее популярных поднебесных машин замыкает Lifan Solano (3 897 штук, +63%).

В первой пятерке фигурируют Chery Tiggo 3 (2 651 ед) и Geely Emgrand 7 (1523 шт, +12%). В ТОП-10 расположились такие «китайцы»: Chery Tiggo 5 (1519 ед, +51%), Haval H6 (1 434 шт), Changan CS35 (1 388 ед, рост в 2,7 раза), Zotye T600 (1082 шт, вырос в 3,7 раза) и Chery Tiggo 2 (891 ед). Российские дилеры в минувшем году сбыли 32 000 китайских авто (+4%).
Дмитрий Павличко
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